Kayserispor Asbaşkanı Çamlı: Hikmet Karaman başarısız olsa kendisi gider

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacak. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Hikmet Karaman başarısız olsa zaten kendisi gider" dedi.

Kadir Has Stadyumu çıkışında konuşan Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Centilmence geçen bir maç olduğunu söyleyen Çamlı, "Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Sadece bir maç kazandık. Kayserispor üstüne koyarak devam edecek. Bu Kayserispor başarılı olacak. Herkes inansın. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Stoperlerimiz Hosseini ve Kolovetsios sakattı. Buna sığınmadık. Teknik heyeti ve sporcuları tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de takımımız da iyiydi. Allah devamını getirsin. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacak. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Hikmet Karaman başarısız olsa zaten kendisi gider" diye konuştu.

Devre arasındaki transfer durumuna değinen Çamlı, "Takımlarda her zaman transfer olur. Şu an Sivasspor maçını 3-0'lık sonuçla kazandık. Hocamızdan rapor isteyeceğiz. Teknik kadronun isteği doğrultusunda bir gayrete gireceğiz. Bu işlerin hepsi parayla oluyor" ifadelerini kullandı.

