Rektör Karamustafa, Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’ne katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Genç Akademisyenler Birliği (GAB) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ve 10 üniversite ile birlikte Kayseri Üniversitesi’nin de paydaş olduğu “Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi” tamamlandı. Kongre katılımcılarından Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Dünyasında Yükseköğretimin Geleceğinin ele alındığı özel oturumların ikincisine başkanlık yaptı.

“Türk Dünyasında Yükseköğretimin Geleceği” konusunun ana tema olarak ele alındığı kongreye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile paydaş üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarında GAB Başkanı Yunus Kocabıyık, kongrenin, Türkiye ve Türk dünyasında eğitim faaliyetlerine devam eden üniversiteleri ve genç akademisyenleri ortak bir entelektüel ideal etrafında buluşturarak, etkileşimi ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf ise Türki Cumhuriyetler arasında öğrenci değişimi konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşandığını anlatarak, "1992'den bugüne gelindiğinde hakikaten devasa bir değişim oldu. Türk Cumhuriyetleriyle kurduğumuz ilişkiler dün romantikti, bugün artık devletimizin çok üst düzeyinde siyaseti haline geldi" dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun da, Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına tekrar kavuşmasının ardından siyasi, iktisadi ve bölgesel birçok konuda iş birliğinin arttığını dile getirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türki Cumhuriyetlerin 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından bu coğrafyadaki insanların refahı, istikrarı ve esenliği için çalıştıklarını belirtti. Bakan Yardımcısı Kıran, "Bilimsel kalkınma olmadan elbette iktisadi kalkınmanın zayıf kalacağını düşünüyoruz. Siyasi güçlenmenin, zayıf kalacağını düşünüyoruz. O yüzden bize yakışan, bilimin ışığında, Türk Cumhuriyetleri olarak bugün sergilediğimiz bu birlikteliğin gelecek nesillere aynı şekilde, güçlü şekilde aktarılması ve Türk Cumhuriyetleri olarak dünya sahnesindeki yerimizin her geçen gün daha da sağlamlaştırılmasıdır" diye konuştu.

Kongrenin açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panel niteliğindeki iki özel oturumdan birine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin başkanlık yaptı. Oturumda Önceki Dönem TÜBA Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yökak Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı sunum yaptı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın başkanlık yaptığı diğer özel oturumda ise Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal sunum yaptı.

Rektör Karamustafa, burada yaptığı konuşmada Türk Dünyasında yükseköğretimin önemine dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, “Türk Dünyası akademik entegrasyonunun daha güçlü hale gelmesi ve işbirliğinin sinerji oluşturacak çıktılar ortaya koyabilmesi için akademik camiamızın geleceği olan genç akademisyenlerin bu çerçevede vizyon oluşturması önem arz etmektedir” diyerek, Türk Dünyası akademik ilişkilerinin gelişmesi için genç akademisyenlerin rolüne vurgu yaptı.

İki gün süren kongreye 15 farklı ülkeden 80 akademisyen katıldı. Kongrede yükseköğretimin mevcut durumu ve vizyonları gibi ülkelerin yükseköğretimde geleceğine ışık tutacak çok sayıda bildiri sunuldu.

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