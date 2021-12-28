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Kayseri'de aranan şahıslar yakalandı 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalandı

İHA

Kayseri'de aranan şahıslar yakalandı 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik 26 adrese es zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hedef şahsın yakalanmasına yönelik il merkezinde 26 adreste 39 ekip 99 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; hakkında 'bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri ile aranan ve 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., hakkında 'bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., hakkında 'bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Ç., hakkında 'bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması' suçlarından aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U. B., hakkında 'bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri ile aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. K. isimli şahıs ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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