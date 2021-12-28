Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yan yatan minibüste yaralanan olmazken, devrilen minibüs vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekir Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, el birliği ile yan yatan aracı kaldırdı. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

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