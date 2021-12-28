Süper Amatör Küme’de de 9. haftada 39 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 39 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada 2 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti ise Kayseri Yavuzspor’u 92 mağlup eden Erciyes Esen Makinaspor aldı. Süper Amatör Küme 9.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Özvatan Gençlikspor 10 Amarat Gençlikspor
Gültepespor 21 Sanayi Esnafspor
Hacılar Erciyesspor 32 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Yolspor 10 Tomarza Belediyespor
Erciyes Esen Makina 92 Yavuzspor
Kayseri Şekerspor 11 OSB atletikspor
Kayseri Gençlerbirliği 11 Kocasinan Şimşekspor
Esentepespor 10 Buğdaylıspor
Başakpınar Belediyespor 52 Talas Anayurtspor
Erciyes Reşadiye Gençlik 15 Kayserigücü FK
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.