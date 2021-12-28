Süper Amatör Küme’de de 9. haftada 39 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 39 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada 2 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti ise Kayseri Yavuzspor’u 92 mağlup eden Erciyes Esen Makinaspor aldı. Süper Amatör Küme 9.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Özvatan Gençlikspor 10 Amarat Gençlikspor

Gültepespor 21 Sanayi Esnafspor

Hacılar Erciyesspor 32 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Yolspor 10 Tomarza Belediyespor

Erciyes Esen Makina 92 Yavuzspor

Kayseri Şekerspor 11 OSB atletikspor

Kayseri Gençlerbirliği 11 Kocasinan Şimşekspor

Esentepespor 10 Buğdaylıspor

Başakpınar Belediyespor 52 Talas Anayurtspor

Erciyes Reşadiye Gençlik 15 Kayserigücü FK

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