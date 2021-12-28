KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.’si Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından bu yıl mezun olan Osman Harman, İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi.

ÖSYM tarafından 12 Aralık 2021 tarihinde yapılan ve mimar, mühendis, teknik öğretmen, Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümü mezunlarının yanında İs Sağlığı ve Güvenliği bölümü lisans ve ön lisans mezunlarının katıldığı 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2021İSG/2) sınavına katılan KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunu öğrencilerden Osman Harman, sınava giren 14 bin 63 aday arasından Türkiye beşincisi oldu. İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarında mezun öğrencilerinin başarısı ile dikkat çeken Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, geçtiğimiz 2020 yılında yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi çıkarmıştı.

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