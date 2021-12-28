Başkan Büyükkılıç İncesu'da mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç İncesu'da mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

İHA

Başkan Büyükkılıç İncesu'da mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde 30 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, muhtarların taleplerini dinleyip, 2022 yılında ilçede yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.
16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam eden Başkan Büyükkılıç’ın ilçe ziyaretlerindeki son durağı, Osmanlı dönemine ait 360 yıllık kervansaray ve birçok tarihi deseni bağrında barındıran, üzüm festivali ve son zamanda Örenşehir’de ortaya çıkan İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısı ile tanınan İncesu oldu. Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Koordinatörü Mahmut Kabak, AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, KASKİ, KCETAŞ yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Siz muhtarlarımız bu toplantılara vesile oluyorsunuz. Daha önce yaptıklarımızı zaten hizmet olarak değerlendiriyor, hizmetlerden istifade ediyorsunuz. 2022 için neler yapacağımızı ya da mahallemizde eksiklerin neler olduğunu da bir bakıma istişare edip onları da bir program dâhilinde hayata geçirmek için burada altyapı kuruluşlarımızla, belediyemizin daire başkanları ile genel sekreter yardımcısı ile birlikte değerlendiriyoruz. Elektrik şirketimiz var yanımızda. KASKİ’miz var” dedi. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşayarak, vatandaşların ayağına hizmeti getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Birbirimize kenetlenerek, sıkıntılarımızı en aza indirgeyerek taşramızda hizmetlerimizle vatandaşımızı buluşturmak suretiyle onların daha konforlu daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmelerine vesile olmak amacıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür kadromuz da, ekibimiz de, imkânımız da var, her zaman söylediğimiz gibi sizlere hizmet etmek için yeterli. İnşallah yapacağımız bu çalışmanın verimli olmasını, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2022 yılınızı da şimdiden tebrik ediyor, daha güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.”
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de, “İnşallah bugünkü muhtarlar toplantımız hayırlara vesile olur. Memleketimiz için iyi işler yaparız birlikte. Zaten hepiniz anlayışlı insanlarsınız. Bugün şikâyetlerimizi, önerilerimizi ve taleplerimizi iletelim ilerde de inşallah takipçisi olalım” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, toplantıda ilçe belediye başkanı ile birlikte 30 mahalle muhtarının taleplerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinledi. Toplantı sonrası da açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Nezaket kuralları içerisinde, adeta bir aile anlayışı içerisinde, saygıda, sevgide, muhabbette adeta bir bereketi yaşayarak bir çalışma yaptık. Muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2022'deki yapacaklarımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık, notumuzu aldık” dedi.
Başkan Büyükkılıç, İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak KAYMEK kursiyerleri ile bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu
YEREL HABERLER Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu
KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.’si Oldu
YEREL HABERLER KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye ...
İl Müftüsü Yusuf Akkuş görevine başladı
YEREL HABERLER İl Müftüsü Yusuf Akkuş görevine başladı
Süper Amatör Küme’de de 9. haftada 39 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’de de 9. haftada 39 gol atıldı
Süper Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı
Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı
YEREL HABERLER Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı
Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu ...
‘Hospice Projesi’nde hummalı çalışma
YEREL HABERLER ‘Hospice Projesi’nde hummalı çalışma
Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi
YEREL HABERLER Melikgazi Zabıtasından marketlere fiyat denetimi
Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı
Kocasinan Belediyesi’nden asfalt rekoru Kocasinan’da 1 yılda 145 bin ton asfalt serildi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden asfalt rekoru Kocasinan’da ...
Mame Baba Thiam 9.golünü attı
YEREL HABERLER Mame Baba Thiam 9.golünü attı
Kayserispor ilk yarıda 24 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor ilk yarıda 24 puan topladı
Kayserispor 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maç sonra kazandı
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık" KAYSO yılın son meclis toplantısını yaptı KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: "Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz"
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen ...
Kayseri'de aranan şahıslar yakalandı 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslar yakalandı 26 adrese ...
Anadolu Selçuklu Devleti'nden bugüne ulaşan tek kervansaray vakfiyesi Kayseri´de
YEREL HABERLER Anadolu Selçuklu Devleti'nden bugüne ulaşan tek ...
Rektör Karamustafa, Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’ne katıldı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa, Uluslararası Türk Dünyası Genç ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı Yapılan operasyonlarda 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem ...
Kayseri'de ev yangını; 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de ev yangını; 4 yaşındaki çocuk hayatını ...
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.