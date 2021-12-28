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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigaz'dan güvenli ve konforlu bir kış için abonelerine uyarı

İHA

Kayserigaz'dan güvenli ve konforlu bir kış için abonelerine uyarı

Kayserigaz, abonelerinin güvenli ve konforlu bir kış mevsimi geçirmeleri için doğal gaz tesisatlarının bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, özellikle lodoslu havalara karşı önlem alınması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Lodoslu havalarda abonelerimiz baca gazı sızıntısına dikkat ederek, mutlaka havalandırma menfezlerini açık tutmalı ve bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamalı” denildi.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, kış mevsiminin etkisini Kayseri genelinde iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, doğal gazın evlerde ve iş yerlerinde güvenli şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri paylaştı. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre; iç tesisatta yapılacak tadilatlar için izin alınması, proje dışı tesisat yapılmaması, uygunsuz ve kötü kullanım, tesisatın bakımsızlığı, yanlış ve bozuk ekipman kullanılmaması ve iç tesisatta yapılacak olan bakımlar ile alınması gereken önlemler doğal gaz abonelerinin yükümlülüğünde bulunuyor. Bu nedenle Kayserigaz, 570 bini aşkın abonesinin güvenli ve konforlu bir kış mevsimi geçirmeleri için doğal gaz tesisatlarının ve cihazlarının bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

DOĞAL GAZ VE BACA BAĞLANTI PARÇALARININ SIZDIRMADIĞINDAN EMİN OLUN
Yapılan açıklamada, doğal gaz tesisatlarına Kayserigaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği belirtilirken, baca ve tesisatlarının yıllık bakımlarının Kayserigaz’dan yetki almış olan ve www.kayserigaz.com.tr adresinden listesine ulaşılabilen sertifikalı firmalara yaptırılması gerektiği vurgulandı. Bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması gibi tehlikelere karşı uyaran açıklamaya göre, tesisat bakımı yaptıran abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerekiyor. Açıklamada, bacalı cihaz kullanan abonelere karbonmonoksit alarm cihazı bulundurmaları ve pil ömrünü sık sık kontrol etmeleri de öneriliyor.

KAÇAK DURUMUNDA ATIK GAZIN DAĞILMASINI SAĞLAYAN MENFEZLER MUTLAKA AÇIK OLMALI
Açıklamada özellikle lodoslu havalarda sızıntı ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, “Havalandırma menfezleri, ortama taze hava girmesini sağlar ve güvenli doğal gaz kullanımı için önemli bir araçtır. Bu nedenle menfezlerin kesinlikle açık konumda olması gerekiyor. Abonelerimiz güvenlik önlemi olarak bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamalı ve lodoslu havalarda bacalı cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmamalıdır” denildi.

YENİ ABONELERE ÖNEMLİ UYARILAR
Yeni abonelerine yönelik uyarılarda da bulunan Kayserigaz, doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren “CE belgesi” olmasına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının ise mevzuata göre yenilenmesi gerekiyor. Yeni bir eve taşınan kullanıcıların gaz kullanım sözleşmesini üzerlerine almaları gerektiğinin ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunun da altı çizildi.

ACİL DURUMDA 187 DOĞAL GAZ ACİL HATTI’NI ARAYIN
Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi:
"Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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