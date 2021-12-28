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Develi’de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

İHA

Develi’de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Develi’de zabıta ekiplerinin fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

Marketlerde fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için denetimlerini artıran Develi Belediyesi, zabıta ekipleri bir yandan da fırınlarda gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.
Develi halkının daha sağlıklı ekmek tüketimi ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için zabıta ekiplerinin sürekli denetim halinde olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla ekmek tüketimi için ekiplerimiz fırınlarda gerekli hijyen talimatlarını hatırlatıp gramaj kontrolü yaptılar. Bu denetimlerimizdeki amacımız halkımızın en temiz, en sağlıklı şekilde ekmek tüketimini sağlamaktır ”dedi.

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