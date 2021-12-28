İl Müftüsü Yusuf Akkuş personelle tanışma toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri İl Müftülüğüne atanan Yusuf Akkuş, daire personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.

Kayseri İl Müftülüğündeki görevine başlayan İl Müftüsü Akkuş, müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen tanışma toplantısında daire çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantı Hunat Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Abdullah İslam tarafından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Değerli bir görevi ifa ettiklerini söyleyen İl Müftüsü Akkuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Biz bir aile olmak zorundayız. Birbirimizle hemdert olmak, İslam’a hizmet etmek zorundayız. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı çalışmalar temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Azami olarak gayret edelim. Gençlerimiz, çocuklarımız ve çevremize yönelik çalışmalarımızı son sürat devam ettireceğiz. Bu manada bizlerin görevi ve sorumlulukları ağır, Rabbimiz, en güzel şekilde Kayseri’mize hizmet yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Cenabı Hakk yardımcımız olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.