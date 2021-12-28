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Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın" KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kur korumalı mevduat hesabı, ihracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi istikrarı artıracaktır"

İHA

Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın" KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kur korumalı mevduat hesabı, ihracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi istikrarı artıracaktır"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin olarak, "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın" dedi.

KTO'da 2021'in son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılının faaliyetleri okundu ve kabul edildi. Toplantıda bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomik önlem paketini destekliyor ve güveniyoruz. Bunu da ha öncede söylemiştik. Öngörülebilirlik ve istikrar uğruna aldığı önlemleri çok olumlu buluyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı, İhracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi öngörülebilirlik ve istikrarı artıracaktır. Alınan önlemlerle kur ataklarının biteceğine ve stabil hale geleceğine inanıyoruz. Bu yeni ekonomi modelinin başarılı olması için iyi bir tarım politikasıyla desteklemekle daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler kendi kendine yeten ülkeler olacaktır. Bunun için 3 sektöre ağırlık vermemiz lazım. Birincisi milli savunma sanayiidir. Sınır ötesinde, Doğu Akdeniz’de Azerbaycan’da başarılı olmamız yüzde 80’lere ulaşan bir milli savunmaya sahip olmamızdandır. İkincisi iyi bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Bu konuda da çalışmalar yapıldığını biliyorum. Üçüncüsü ise sağlık sektörüdür. Dünyada sağlık sektöründe 1 numarayız. Ama İlaç ve medikal sanayiinde de yatırımlar yapıp bunda da kendi kendimize yeten ülke olma mecburiyetimiz var. Gelecek bizim diyoruz. Biz ülkemize ve devletimize güveniyoruz. Bu konu üzerinde de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Kur korumalı sistem, ihracatçıya ileri tarihli döviz fiyatının verilmesi öngörülebilirliği ve istikrarı sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu önlemler Milli paramız Türk Lirasına güveni getirecektir. Burada asıl önemli konu ise paranın sistemde durmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Döviz kuru ataklarında biz bu filmi çok gördük"
Geçtiğimiz günlerde dövizde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Gülsoy, "Kur ataklarında biraz geriye giderek yaşadığımız olaylardan bahsetmek istiyorum. Son günlerde çıkan döviz kur atakları bizimle ne kadar oynadıklarını gösteriyor. Aslına bakarsanız döviz kuru ataklarında biz bu filmi çok gördük. Çok uzağa gitmeyeceğim. 2018 yılında Rahip Brunson adı atfedilerek 3 bin 400 liralık kurun 7 bin 200 liraya kadar çıktığını gördük. Yüzde 10 olan faizi yüzde 25’lere çıkardılar. O günde şunu söylemiştik. Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın ve herkes enerjisini işine versin, su akar yolunu bulur demiştik. Bunu dün söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Yıllardır bizi hep faiz, döviz kıskacı altında faizler yükselene kadar dövizi yükselttiler geldiler dövizi bozdurdular, yüksek faize yatırdılar ve dövizi baskı altında tuttular. Dövizlerini alıp çıktılar. Yine aynı senaryoyu oynadılar. Hep bizi sömürdüler. Geçtiğimiz günlerde bir programda dış güçler var mı diye bana sordular. Bin yıldır vatan edindiğimiz bu topraklarda hesabı olanlar, 1071’i, 1453’ü, 1922’yi ve nihayet 15 Temmuz 2016’yı asla unutmuyorlar ve unutmayacaklar. Bunların hesabını görmeye çalışıyorlar. İçte ve dışta Soroslar, Çin çaşıtları, Lavrensler bitmedi, bitmeyecek. Onun için uyanık ve dikkatli olmalıyız. Biz sonuna kadar devletimize güveniyoruz. Bizim de sloganımız birlikte güçlüyüz. Bu zamanda da aynı oyunu oynadılar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu paketi açıklanmakla Döviz kurlarında aşırıya kaçan olağan dışı yükselişlerin önüne geçti. Mali piyasalarda istikrar arttı. Türk Lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Türkiye’nin gücüne her zaman inandık ve inanacağız. Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bunda sonra da yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak" diye konuştu.

"Fırsatçılara göz açtırmamalıyız"
Başkan Gülsoy, döviz kurunun inmesiyle beraber fiyatlarda indirime gitmeyenlere seslenerek, üyelere "fırsatçılara göz açtırmamalıyız" çağrısında bulundu. Gülsoy, "Yeri gelmişken de buradan reel sektöre ve üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Fırsatçılara göz açtırmamalıyız. Fiyat artışlarında, kur ataklarında maliyet hesabı yapamayanlar bir risk gördüler ve bunu fiyatlarına yansıttılar. Kur şimdi aşağıda takır takır fiyatları yükseltenler şimdi de takır takır fiyatları düşürmeleri lazım. Ayak sürmesinler. Yerinde ve zamanında gerekeni yapsınlar. Biz ahilik kültürü ile yetişmiş, ahilik kültürünü benimseyen, genlerinde ahilik kültürünü taşıyan iş insanlarıyız. Ahilik kültürü ile yoğrulan iş insanlarımızdan beklentimiz bu yöndedir. Fiyatları düşüreceklerine ve etiket fiyatlarına yansıtacaklarına inanıyorum. Artık etiketler değişmeli ve fiyatlar normale dönmelidir. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz. Son zamanlarda görüştüğümüz, sahada yaptığımız incelemelerde de esnaflarımızın üyelerimizin fiyatları indirdiklerini de görüyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren iş dünyası temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Fırsatçılık yapanlara da buradan bir kez daha sesleniyorum. “Lütfen piyasa şartlarına uyun, haksızlık yapmayın. ” Önümüzdeki günlerde kuracağımız ekiplerle denetime çıkacağımızı da burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Gülsoy ayrıca, 2021'de KTO'ya yeni kayıt olan firma sayısının 2 bin 145 olduğunu, değişiklik yapan firma sayısının 5 bin 933, kapanan firma sayısının ise 652 olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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