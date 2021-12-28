Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli basketbolcu Gökçe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Lig'de geride kalan 10 haftada 1 galibiyeti bulunan Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor'dan Gökçe Doğan'ı transfer etti. Asbaşkan Özkan Arseven, "Sezona Hatayspor´da başlayan tecrübeli kısa forvet Gökçe Doğan ile sezon sonuna kadar anlaştık. 1 veya 2 Türk oyuncuyu daha kadromuza katacağız" açıklamasında bulundu. Hatayspor formasıyla 7 maça çıkan Gökçe Doğan 55,50 dakika süre alırken 9 sayı kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-28 18:26:40



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