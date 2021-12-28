Kayseri'de cinayet Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu E.C. ile Ercan K. arasında otomobil içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C., yanındaki bıçak ile Ercan K.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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