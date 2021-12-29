Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı

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Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak devreye yenilgisiz girdi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa kenetlendi. Ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 9 yaparak 27 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısında aynı performansı sürdürerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

Talasgücü Belediyespor ilk yarıda oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alırken rakip filelere 24 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Sarı lacivertliler grupta en çok gol atana takım ve en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Talasgücü Belediyespor ikinci yarının ilk maçında sahasında Abdulvahabi Gazispor’u konuk edecek.

Talasgücü Belediyespor’un ilk yarıda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Abdulvahabi Gazispor 04 Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 10 Develispor

3.Hafta Andırın Yeşildağ 07 Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor 10 Suvermez Kapadokyaspor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor 20 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

6.Hafta Kayseri Emar Grup FK 12 Talasgücü Belediyespor

7.Hafta Talasgücü Belediyespor 21 Elbistanspor

8.Hafta Ürgüpspor 02 Talasgücü Belediyespor

9.Hafta Talasgücü Belediyespor 31 Yahyalıspor

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