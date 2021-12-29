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KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

İHA

KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ’a kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ’a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 8164 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: DSİ Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı xx, Cemil Uygül xx, Hande Öztürk xx
BOTAŞ: Dubljevic xx (11), Ayşe Cora xxx (29), Sehernaz Çidal xx (10), Davis xx (13), Tilbe Şenyürek x (5), Jurjane xx (11), Prezelj x (2), Ceren Gökdemir x
Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi xx (10), Helin Boybeyi x (6), Destiny Slocum xx (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite xx (11), Brooque Williams xx (18), Gökçe Doğan x (1), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Meltem Topaloğlu x
1. Periyot: 2013
Devre: 3924
3. Periyot: 6148

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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