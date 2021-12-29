KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ’a kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ’a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 8164 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: DSİ Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı xx, Cemil Uygül xx, Hande Öztürk xx
BOTAŞ: Dubljevic xx (11), Ayşe Cora xxx (29), Sehernaz Çidal xx (10), Davis xx (13), Tilbe Şenyürek x (5), Jurjane xx (11), Prezelj x (2), Ceren Gökdemir x
Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi xx (10), Helin Boybeyi x (6), Destiny Slocum xx (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite xx (11), Brooque Williams xx (18), Gökçe Doğan x (1), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Meltem Topaloğlu x
1. Periyot: 2013
Devre: 3924
3. Periyot: 6148
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.