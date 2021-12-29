Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Özkan Onay´a (38) ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen ömür boyu hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Sanığın, eylemini planlı ve soğukkanlılıkla işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararı sonrası, yeniden yargılanan Onay bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Temmuz 2019´da meydana geldi. Bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 25 Eylül 2019´da görülen davanın karar duruşmasında, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" diyen Onay, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onay´a 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığa `tasarlayarak adam öldürme´ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI YÜKSELDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu sanık Özkan Onay'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-29 10:06:12



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