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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı

İHA

KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı

Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği (KÖÖKDER) üyeleri, özel okullarda yaşanan sorunlar için toplantı düzenledi.
2020 yılının Mart ayında başlayan covid19 salgını ve ardından 2021 yılının son çeyreğine damgasını vuran tüketim ürünlerinde gerçekleşen yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışları, eğitim sektöründe ekonomik sıkıntıları ortaya çıkardı. Son süreçte de üretici firmalar tarafından ürün fiyatlarında yapılan artışlardan sonra, özel okulların da işletme girdi maliyetlerinde de ciddi artış görüldü.
Gelen zamlarla birlikte insan kaynakları giderlerinde de artış görüldüğünü söyleyen KÖÖKDER Başkanı Sinan Yalçın Yelken, “Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği 2010 yılında kurulmuş özel okul ve kurs merkezlerin üye olduğu Kayserimizde temsil kabiliyeti yüksek bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerinin tamamının iştigal alanı eğitim hizmetidir ve bu hizmeti yerine getiren kurumlarımız kuruluş amaçları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine göre faaliyet gösteren ve kamu hizmeti yapan kurumlardır. Yönetmelik gereği; 2022 Eylül ayında başlayacak olan 20222023 eğitimöğretim yılının ücretleri 2022 Ocak ayı itibariyle ilan edilmekte, ilan edilen ücretlerle 2023 Ağustos ayına kadar hizmet verilmektedir. İlan edilen ücrette belirleyici olan en önemli unsur öğretmen, yönetim ve personel gider kalemidir. Bu gider genel giderlerinin minimum yüzde 65’ini teşkil etmektedir. Asgari ücrette “tarihin en yüksek artışı” olarak lanse edilen yüzde 51 artış ile birlikte insan kaynakları giderlerinde ciddi bir güncelleme ihtiyacı doğmuştur”
20222023 eğitim yılı okul ücretlerini belirlemede zorluk yaşadıklarını belirten Sinan Yalçın Yelken,“İlave olarak 2023 seçimleri öncesi olan Ocak 2023 de asgari ücrete yapılacak zammı da şimdiden tahmin etmemiz zordur. Mutfak giderlerimizde yüzde 100 ila yüzde 147 arasında değişen oranlarda artış gerçekleşmiştir. Örneğin Mart 2021’de kırmızı et kg 3840 TL iken bugün 8085 TL, Ayçiçek yağı tenekesi 175 TL iken bugün 450500 TL, 1 top A4 kağıt 1718 TL iken bugün 6875 TL şeklinde artmış, temizlik grubu kağıt ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 240347 arasında yükselmiştir. Elektrik ve doğalgaz giderleri yüzde 60’ın üzerinde yükselmiştir. 20222023 eğitim yılına girerken tüm bu gelişmelerin ışığında kurumların sürdürülebilirliği adına yüzde 55 60 oranlarında fiyat artışı yapılması gerektiğini düşünmekle beraber tahmini bütçemizi oluşturup okul ücretlerimizi belirleyemiyoruz ve şu an beklemedeyiz. Önümüzdeki eğitimöğretim yılının başlangıcı olan Eylül ayı ve sonraki aylar için ise nasıl bir seyir olacağını hiç tahmin edemiyoruz. Velilerimizi de mağdur etmek istemiyoruz. Bununla birlikte ortada bir maliyet gerçeği var. Tüm paydaşlarımızla konu ile ilgili müzakerelerimiz devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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