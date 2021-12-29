Başkan Büyükkılıç: “20 aydır kredi kullanmadık”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında 1 milyar 500 milyon TL olan ve 300 milyon TL ek bütçe ile 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseltilen bütçenin yüzde 98’ini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. 2020 yılında yatırım gideri performansıyla Türkiye’de ilk sırada yer alan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 20 aydır krediye de ihtiyaç duymadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim, turizm, sağlık ve tarihin merkezi Kayseri’de gerçekleştirdiği hamleler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç yönetiminde, 2020 yılında toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye’de ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseltilen bütçenin yüzde 98’ini gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, fedakâr ekibi ile birlikte insanlara hizmet etme sevdalısı anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, Kayseri açısından çok bereketli bir yıl geçirdiklerini, Kayserililere layık olma yolunda gayretlerinin süreceğini belirtti.

30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bağımsız kuruluşlar tarafından yatırımlar oranında yüzde 60’a varan bir oran itibariyle birinci seçildiğini hatırlatan Büyükkılıç, “2021’de yine inanıyor ve umuyorum ki Allah’ın izniyle aynı önceliği sağlayacak bir çalışma ortamı Kayseri’mizde gerçekleşti. 1 milyar 800 milyonluk bütçemizin gerçekleşmesi yönündeki gayretlerimiz ile hem gelir bağlamında hem uygulamalar ve gider bağlamında yüzde 98’lere ulaştı. Bu belediyecilik tarihinde uzun süre belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı olarak kolay kolay erişilemeyecek bir oran olarak nitelendiriyorum. Emeği geçen tüm birimlerdeki, her kademedeki mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ortak akla ve uyum kültürüne vurgu yapan ve insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getiren Büyükkılıç, uyum kültürü ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kentin geleceğine vizyon ve prestijli projeler kazandırmaya da devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayseri’de yatırımdan yatırıma koştuk, hizmetten hizmete koştuk. Hem merkezi hem de taşrayı çok önemsedik. Uyum kültürünün ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir berekete vesile olduğunu hep beraber görmekteyiz. Amacımız Kayseri’mizi daha iyi noktalara taşımak, genç dostu Kayseri’mizi gençlerimizin arzu ettiği doğrultudaki noktalara taşımak ve onların sahiplenme duygusunu böylece sağlamaktır. Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi insanların içine sinecek şekilde, onların istediklerini yapmak suretiyle de israfa fırsat vermeden bir noktaya taşıyoruz. Biz insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayıştayız, dua makamındayız. Hemşehrilerimizin dualarını alır, onlara hizmet etmeye devam ederiz.”

Büyükkılıç, belediyeciliğin adeta okulu olan bir şehirde 20 aydır kredi almayan bir belediye olduklarını, öz kaynaklar ve yasal olan gelir kaynaklarıyla öz güven içerisinde çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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