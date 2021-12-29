Kayseri Basketbol'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un IDK Eustotren takımından transfer ettiği ABD'li Stephanie Zenora Madden, sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora Madden, Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulakburunboğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri Semih Tektaş ve Kulüp Fizyoterapisti Zuhal Kılıç nezaretinde sağlık kontrolünden geçen Madden, Kayseri'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek; "Güzel bir kulüp, güzel geçmişi var. Oynamayı seviyorum, takımımın galibiyetlere ihtiyacı var. Galibiyet için buradayız" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.