Özhaseki'den 'Mimsin Kooperatifi' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3 bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki'den 'Mimsin Kooperatifi' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3 bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük"

İHA

Özhaseki'den 'Mimsin Kooperatifi' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3 bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOKİ ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 26 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, konunun ilgilendirdiği 3 bin 600 kooperatif üyesine müjde vererek, "Kayseri Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nde ikamet eden kardeşlerimize müjdemiz var. TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük. Bu kooperatifte tapuları eksik kalan bin 200 üye de evlerinin tapularına kavuşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ne olmuştu?
1998'te dönemin kooperatif yönetimi tarafından Emlak Bank'tan çekilen kredi 2000 yılında ödenmeyince çekilen kredi faiziyle beraber 24 milyon TL'ye çıktı. Aradan geçen 13 yılın ardından kapanmayan borcun üzerine yeniden faiz hesaplandı ve mevcut borç 52 milyon TL'ye ulaştı. Emlak Bank'ın kapanmasının ardından bu borç TOKİ'ye devredildi. Borç nedeniyle bin 200 dairenin tapusu alınamazken, gerekli uzlaşmanın ardından borç 2 milyon 450 bin TL'ye düştü ve kooperatifin mevcut yönetimi tarafından bu rakam ödendi. Böylece, tapuları eksik kalan bin 200 üyenin tapuları da teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı ...
Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı
OSB Teknik Koleji, yüzme grup müsabakalarına katılacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji, yüzme grup müsabakalarına ...
Kayseri Basketbol'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un yeni transferi sağlık ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 bin 310 talep, çözüme kavuşturuldu”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 ...
KAYSO’nun ‘Nihat Ağabeyi’ emekli oluyor
YEREL HABERLER KAYSO’nun ‘Nihat Ağabeyi’ emekli oluyor
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi ...
“Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı” Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Tepki görmeyen sokak hayvanları hayladıktan sonra çekip giderler”
YEREL HABERLER “Sokak hayvanları ile göz temasından ...
Başkan Büyükkılıç: “20 aydır kredi kullanmadık”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “20 aydır kredi kullanmadık”
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora Madden sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora ...
KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı
YEREL HABERLER KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ...
KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
YEREL HABERLER KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
Gökçe Doğan Bellona Kayseri’de
YEREL HABERLER Gökçe Doğan Bellona Kayseri’de
Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper Akarsu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper ...
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Kayseri'de cinayet Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri´de bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri´de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı
Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da
YEREL HABERLER Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da
Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın" KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kur korumalı mevduat hesabı, ihracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi istikrarı artıracaktır"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize ...
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Develi'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Develi'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.