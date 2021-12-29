Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş

DHA

Ercan'ı yakını ile 'gönül ilişkisi' yaşadığı için öldürmüş


Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Ercan Kimsesiz'in (33) otomobilde öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu Ebu Muhammed C., gözaltına alındı. Şüpheli, Kimsesiz'i yakını ile gönül ilişkisi yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.
Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz´i yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesiz´i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.'nin alınan ilk ifadesinde, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-29 13:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı ...
Özhaseki'den 'Mimsin Kooperatifi' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3 bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük"
YEREL HABERLER Özhaseki'den 'Mimsin Kooperatifi' açıklaması AK Parti ...
Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı
OSB Teknik Koleji, yüzme grup müsabakalarına katılacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji, yüzme grup müsabakalarına ...
Kayseri Basketbol'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un yeni transferi sağlık ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 bin 310 talep, çözüme kavuşturuldu”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 ...
KAYSO’nun ‘Nihat Ağabeyi’ emekli oluyor
YEREL HABERLER KAYSO’nun ‘Nihat Ağabeyi’ emekli oluyor
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi ...
“Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı” Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Tepki görmeyen sokak hayvanları hayladıktan sonra çekip giderler”
YEREL HABERLER “Sokak hayvanları ile göz temasından ...
Başkan Büyükkılıç: “20 aydır kredi kullanmadık”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “20 aydır kredi kullanmadık”
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora Madden sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora ...
KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı
YEREL HABERLER KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ...
KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
YEREL HABERLER KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
Gökçe Doğan Bellona Kayseri’de
YEREL HABERLER Gökçe Doğan Bellona Kayseri’de
Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper Akarsu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçını Alper ...
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Kayseri'de cinayet Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri´de bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri´de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, Bertolacci ile anlaştı
Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da
YEREL HABERLER Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da
Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın" KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kur korumalı mevduat hesabı, ihracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi istikrarı artıracaktır"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize ...
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.