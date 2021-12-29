Talas’ta fahiş fiyat ve stokçuluk teyakkuzu

Talas’ta fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Başkanlık Toplantı Salonu’nda Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç ve belediye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bir yandan fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusu masaya yatırılırken bir yandan da genel asayiş, sahte içki ve yılbaşı tedbirleri gibi konular ele alındı.



“VATANDAŞIN YANINDAYIZ”

Yapılan toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşın mağdur olmaması için denetim konusu üzerinde titizlikle durulduğunu belirterek, “İlçemiz genelinde başta fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele olmak üzere yılbaşı tedbirleri ve sahte içki konularında yürütülecek çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Kaymakamımız Yaşar Dönmez’in yanı sıra İlçe Emniyet, İlçe Tarım ve İlçe Sağlık Müdürleri ile belediyemiz yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda yapılacak çalışmaları değerlendirdik ve ayrıca bir denetim komisyonu oluşturduk. Bu komisyon da ilçe genelinde denetimlere başladı. Fahiş fiyat ve stokçuluk öncelikli olmak üzere vatandaşlarımızın aleyhine olan ne varsa önüne geçme konusunda kararlıyız.” dedi.

Başkan Yalçın, vatandaşların fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili karşılaştıkları sorunları 0549 388 25 27 numaralı WhatsApp hattına veya 437 00 54/153154 numaralı telefona bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.

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