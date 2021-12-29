Hacılar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı'na büyük ilgi

Hacılar Demokrasi Şehitleri Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Hacılar belediye başkanı Av. Bilal Özdoğan, öğrencilerin yapılan çalışmalar ile gelecekte meslek seçimlerinde önemli rol oynayacağını belirtti.



45 öğrencinin hazırladığı birbirinden farklı araştırma, inceleme, tasarım becerileri alanında 20 proje katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Düzenlenen açılış törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, MemurSen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı. Protokol tarafından kurdelesi kesilen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Özdoğan, öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaların geleceğe ışık tutacağını söyledi.

Programda konuşan Başkan Özdoğan, “Çalışkan öğrenci ve gayretli öğretmenlerimizin yapmış olduğu 20 projeden oluşan 4006 TÜBİTAK Bilim fuarımızı gözlemleme şansımız oldu. Her biri birbirinden önemli bilimsel eserlere şahit olduk. Gerek kültürel gerekse fizik gibi eserler sergilendi. Gençlerimiz bu sayede hem çevreyi tanıma hem de ülkemizin kaynaklarına daha bilinçli yaklaşarak meslek seçimlerinde daha etkili olacak bir çalışma yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra etkinliğe katılan öğrencilere madalya ve katılım belgesi verildi. 4006 TUBİTAK Bilim Fuarında sergilenen araştırma, tasarım, stem, botanik bahçe, değerler eğitimi, sokak hayvanlarının korunması, ülkemizin kültür ve mirası gibi birçok konuda yer alan projeler iki gün süre ile açık kalacak.

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