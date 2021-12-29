Bünyan'da altyapı ve yollarda bakım

Bünyan'da alt yapı çalışmaları, kış koşulları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri ekiplerince ilçe merkezi başta olmak üzere, Burhaniye ve Karakaya Mahallelerinde altyapı çalışmaları, kış koşulları ve çeşitli nedenlere bozulan yollarda bakım, onarım, topraklama ve yenileme çalışmaları yapıldı. Fen İşleri ekiplerince hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalara devam edileceği belirtilirken, kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların giderileceği bildirildi.

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