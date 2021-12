Yangında ölen Umut Can, son yolculuğuna uğurlandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Umut Can Gezer, toprağa verildi.

Yangın, önceki gün gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak´taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan Umut Can Gezer, hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut Can Gezer'in, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda dumandan zehirlenenler taburcu edilirken, otopsi işlemleri tamamlanan Umut Can Gezer'in cenazesi Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye, küçük çocuğun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Umut Can Gezer, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-29 17:29:55



