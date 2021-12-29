Başkan Yalçın'dan Bakan Kurum'a ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, "Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından olan Mermerciler ve Doğal Taşçılar Sitesi ile ilçemizdeki kentsel dönüşüm alanlarının belediyemize kazandırılarak şehrimize hizmet etmesini sağlayacak görüşmelerimiz çok olumlu geçti. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Emrah Karayel ve AK Parti Genel Merkezinden Sayın Veli Böke ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik. Sayın bakanımıza ilgisinden ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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