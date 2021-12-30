Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 galibiyet 6 beraberlik alırken 6 kez de yenildi.
Süper Lig 20212022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Ligin ilk yarısında 18 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 6 kez kazanırken 6 kez de kaybetti. 6 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;
KayserisporAdana DS 11
BaşakşehirKayserispor 01
KayserisporKasımpaşa 20
HataysporKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 30
GiresunsporKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 12
AlanyasporKayserispor 63
KonyasporKayserispor 20
KayserisporKaragümrük 21
FenerbahçeKayserispor 22
KayserisporGöztepe 11
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporAntalyaspor 20
BeşiktaşKayserispor 42
KayserisporGaziantep 00
MalatyasporKayserispor 22
KayserisporSivasspor 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.