Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 galibiyet 6 beraberlik alırken 6 kez de yenildi.

Süper Lig 20212022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Ligin ilk yarısında 18 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 6 kez kazanırken 6 kez de kaybetti. 6 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;

KayserisporAdana DS 11

BaşakşehirKayserispor 01

KayserisporKasımpaşa 20

HataysporKayserispor 21

KayserisporGalatasaray 30

GiresunsporKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 12

AlanyasporKayserispor 63

KonyasporKayserispor 20

KayserisporKaragümrük 21

FenerbahçeKayserispor 22

KayserisporGöztepe 11

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporAntalyaspor 20

BeşiktaşKayserispor 42

KayserisporGaziantep 00

MalatyasporKayserispor 22

KayserisporSivasspor 30

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