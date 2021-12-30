Kayserispor 3 kez kırmızı kart gördü

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 19 haftalık diliminde 39 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kart gördü.
Yukatel Kayserispor, 24 puan topladığı 19 maçta 39 kez sarı kart 3 kez de kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı ekipte 3 isim kırmızı kart gördü. Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsisos, Mario Gavranovic ve Onur Bulut kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart görenler ise 6 sarı kart ile İbrahim Akdağ olurken, 3’er sarı kartla Uğur Demirok, Silviu Lung, Olivier Kemen, Gustavo Campanharo ve Majid Hosseini takip etti. Yukatel Kayserispor'da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar;
İbrahim Akdağ: 6 sarı
Uğur Demirok: 3 sarı
Silviu Lung: 3 sarı
Dimitrios Kolovetsios: 3 sarı / 1 kırmızı
Majid Hosseini: 2 sarı
Gustavo Campanharo: 3 sarı
Olivier Kemen: 3 sarı
Onur Bulut: 2 sarı / 1 kırmızı
Lionel Carole: 2 sarı
Ramazan Civelek: 2 sarı
Carlos Mane: 2
Yasir Subaşı: 1 sarı
Emrah Başsan: 1 sarı
Joseph Attamah:1 sarı
Miguel Cardoso: 1 sarı
Gökhan Sazdağı: 1 sarı
Bernard Mensah: 1 sarı
Mame Baba Thiam: 1 sarı
İlhan Parlak: 1 sarı
Emre Demir: 1 sarı
Mario Gavranovic: 1 kırmızı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.