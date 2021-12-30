Kayserispor’da en uzun süre alan Lung oldu

Yukatel Kayserispor 19 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi kaleci Silviu Lung aldı.

Yukatel Kayserispor'da Rumen kalecisi Silviu Lung ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Tecrübeli kaleci 19 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı.. En az süre alan futbolcular ise 16 dakika ile Emre Demir oldu. Yukatel Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 19 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;

Silviu Lung: 18 maç / 1620 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 17 maç /1487 dakika

Lionel Carole: 17 maç / 1420 dakika

Mame Baba Thiam: 16 maç / 1418 dakika

İbrahim Akdağ: 17 maç / 1333 dakika

Onur Bulut: 18 maç / 1299 dakika

Emrah Başsan: 17 maç / 1260 dakika

Majid Hosseini: 14 maç / 1179 dakika

Joseph Attamah: 15 maç / 913 dakika

Olivier Kemen: 13 maç / 837 dakika

Gustavo Campanharo: 11 maç / 755 dakika

Uğur Demirok: 8 maç / 605 dakika

Mario Gavranovic: 10 maç /596 dakika

Ramazan Civelek: 10 maç / 520 dakika

Gökhan Sazdağı: 12 maç / 485 dakika

Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika

İlhan Parlak: 13 maç / 475 dakika

Migule Cardoso: 12 maç / 414 dakika

Yasir Subaşı: 9 maç / 400 dakika

Carlos Mane: 16 maç /437 dakika

Mustafa Pektemek: 12 maç / 347 dakika

Anthony Uzodimma: 2 maç / 56 dakika

Emre Demir: 3 maç / 16 dakika

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.