Hacılar, voleybolda il birincisi

Okul sporlarında Kayseri İl Birincisi olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 69 Ocak tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenecek olan Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Grup Mücadelesi öncesinde Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Başkan Özdoğan, genç sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyarette konuşan Tevfik İleri İmam hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Milli Takım Alt Yapı Antrenörü Şahin Kabul, 69 Ocak tarihlerinde diğer illerin birincisi ile Yozgat’ta düzenlenecek olan Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Grup mücadelesine katılmaya hak kazandıklarını belirterek, vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Özdoğan’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç sporcuların her zaman yanlarında olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da şöyle konuştu;

“Takım ruhu her şeyin başında gelir. Bu vesile ile de Kayserimizi temsil etmeniz bizim için gurur verici bir konudur. Spordaki arkadaşlık, dostluk çok önem arz etmektedir. Bundan sonraki müsabakalarınızda başarılar diliyorum, bizler sizin her zaman yanınızdayız. Önemli olan mücadele etmek, iyi sonuçlar alacağınızdan şimdiden eminim. Kazansanız da kaybetseniz de sizler bizim evlatlarımızsınız. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum.”

Açıklamaların ardından Başkan Özdoğan, Okul Müdürü Ömer Tan ve sporcu gençlere günün anısına hediye takdim etti.

