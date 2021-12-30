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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin gücüne güç katacağız"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin gücüne güç katacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak, “Kendisine başarının yakıştığı Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine renk, özelliğine çeşit katacağız. Daha büyük başarılara imza atmak için milli heyecan ve ruhla daha çok çalışacağız” dedi.
Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının başta Kayseri ve Türkiye olmak üzere tüm dünyaya yenilik ve esenlikler getirmesi temennisinde bulunarak, yeni yılı tebrik etti. Yeni yıl mesajında 2021 yılının dolu dolu hizmetlerle geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten vizyon projelere kadar hemen her alanda, gerek merkezde gerekse kırsalda el değmedik yer bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılını pandemiye rağmen verimli ve dolu dolu hizmetlerle geride bıraktıklarını vurgulayarak, “2021 yılı içerisinde pandemi nedeniyle kısmi ve tam kapanma gerçekleşen kısıtlamaları fırsata çevirerek yollarımızı yaptık, altyapı hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Pandemi bize bahane değildir, ‘Vatandaşlarımız evindeyse bizler hizmetteyiz’ dedik. Uzaktan eğitim ve etkinlik faaliyetlerimizi hemşehrilerimizin evine getirdik. Bu süreçte kurum ve kuruluşlarımıza destek olduk, ne gerekiyorsa yardımda bulunduk. 2021’de ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten büyüklü küçüklü projelere kadar hemen her alanda, hem kırsal bölgelerde hem de merkezde adeta el değmedik bir yer, ulaşmadık bir vatandaş bırakmadık, bu konuda azami özen ve özveri gösterdik” diye konuştu.
2021 yılını ödüllerle tamamladıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu süreçte yaptığımız hizmetlerden dolayı ödüllere layık görüldük. Teşekkür ettik, teşekkür aldık. Gençlerle dost olduk, genç dostu belediye seçildik, ödüllendirildik, çevreyi gözettik, çevreci belediye olduk, dereceye girdik, turizme eğildik, kayak merkezimiz sayesinde ödül aldık, pandemide taşın altına elimizi koyduk, pandemi dönemindeki örnek çalışmalarımız ile halkımızın teveccühü ve gayretli belediye çalışanlarımız sayesinde yılın belediye başkanı seçildik, verimlilik konusundaki çalışmalarımız ve gayretlerimiz ile de Türkiye’de ilk üçte yer alma başarısını göstererek ödül aldık, tarihimize sahip çıktık, jüri özel ödülünü kazandık. Türkiye Belediyeler Birliği ‘Müze Özendirme Yarışması'nda, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldük. Şükürler olsun 2021 yılını ödüllü hizmetlerle dolu bir yıl olarak geçirdik ve 2021’i de böyle anacağız. Geçmişimizden güç ve ilham alarak geleceğe yürüyeceğiz. 2022’de de umuyorum ki daha üst düzey bir performans göstererek, kendisine başarının yakıştığı Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine renk, özelliğine çeşit katacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunduğu mesajında, yeni yılda da yine kendilerini hummalı çalışmaların beklediğini belirtti. Şehre yenilik katacak, daha konforlu, daha huzurlu bir kent olacak projelere imza atacaklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“2022 yılı başta şehrimiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya yenilik ve esenlikler getirsin. Yenilenmeye, tazelenmeye, esenlik içerisinde olmaya her zaman ihtiyacımız var. Bu gereksinimlerden hareketle şehrimize yenilik katacak, şehir algımızı tazeleyecek, huzurlu, mutlu ve esenlik içerisinde yaşamaya ortam sunacak hummalı çalışmalarımız bizi beklemektedir. İnşallah Kayseri’mizi geleceğe taşıyacak, büyükşehirlerin konforunu yaşatacak ancak sıkıntılarını yaşatmayacak bir şehir haline dönüştürmek için hamlelerimizi bir bir yapacağız. Bu duygu, düşünce ve temennilerle yeni yılımız vatanımıza, milletimize, şehrimize, hemşehrimize hayırlar, barış, huzur ve bolluk getirsin diyor, 2021 yılında şehadete yürüyen şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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