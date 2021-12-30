Kayseri´de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı



KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ´de 125 polisle 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son dönemde girdikleri evlerden toplam 370 bin TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin TL değerinde küçükbaş hayvan, 2 bin 500 TL değerinde akü, 2 bin 700 TL değerinde sac malzemesi ve bin 500 TL değerinde bisiklet çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 125 polisle 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Y.Ş. (17), S.F. (19), P.S. (19), G.E. (34), Y.Ç. (15), L.K. (29), S.T. (20), M.Ç. (19), Z.G. (21), H.G. (14), F.B. (15), R.G. (17), R.T. (24), Y.K. (25), U.T. (35), E.P. (63), İ.B. (36), E.U. , E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. yakalandı. Şüphelilerden E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç.´nin başka suçlardan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-30 13:24:29



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