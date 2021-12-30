9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Yahyalı ilçesinde meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçede çeşitli tarihlerde faili meçhul evden ve bağ, bahçe ve tarladan, hırsızlık olayları meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; olayın şüphelileri olarak tespit edilen R.B., M.G. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 3 evden hırsızlık, 6 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, olayı olmak üzere toplam 9 faili meçhul olay aydınlatılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.B., M.G. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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