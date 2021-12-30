Tekden öğrencilerinden kardeş okul için hayır panayırı

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, elde edilen gelirin kardeş okul öğrencileri için kullanılacağı hayır panayırı düzenledi.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri; 'Kış üşütürsünüz ama siz ısıtırsınız' parolasıyla, kardeş okul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için hayır panayırı düzenledi. Düzenlenen panayırda öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri kurulan stantta satarken, elde edilen gelirlerle bot, mont gibi kışlık kıyafetler alınarak kardeş okul öğrencilerine teslim edilecek. Okul Müdürü Göksel Orhan, etkinliği düzenleyen eğitim liderleri ve öğrencilere teşekkürlerini ileterek; "Tekden Fen ve Anadolu Lisesi olarak 9. sınıflarımızın hayır panayırını gerçekleştiriyoruz. 9. sınıf öğrencilerimiz kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize 'kış üşütür ama siz ısıtırsınız' parolasıyla bir hayır panayırı düzenledi. Oradaki öğrencilerimize yardımcı olmak için bir gayret içerisine girdiler. Öğrencilerimizin bizzat kendilerinin organize ettiği ve bütün ürünleri de kendileri yaparak getirdiler. Tekden Koleji olarak bizler kardeş okullarımıza elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz. Okulların ilk açıldığında Antalya'daki bir ilköğretim okuluna da yardım götürüp teslim etmiştik. Bundan çok büyük bir mutluluk duymuştuk. Şimdi de kış aylarında kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize kalplerimizdeki sıcaklığımızı; onların bot, kaban ve benzeri giyeceklerle yanlarında olmak istedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda öğrencilere bunları teslim edeceğiz. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İyilikte, hayırda yarış her zaman en güzelidir. Bu yarışta da önde ve öncü olmak için gayret içerisindeyiz" dedi.

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