Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un maçını tribünden izledi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.
Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-30 16:33:31
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