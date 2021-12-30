Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor: 4-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Alper Akarsu, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral
YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Yasir, Carole, Ramazan, Onur, Uzodimma (Dk. 46 Nurettin), İbrahim (Dk. 57 Eray), Cardoso, Mane (Dk. 78 Mustafa), Emre (Dk. 87 Talha), Gökhan (Dk. 78 Gavranovic)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak Alperen, Muhammed, Serkan, Nurullah, Ahmet Tuna (Dk. 46 Furkan), Gürcan, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan), Mehmet (Dk. 73 Yusuf Baran), Fatih, Mervan Yusuf (Dk. 46 Alican)
GOLLER: Dk. 5 (P) İbrahim, Dk. 28 Gökhan, Dk. 85 Cardoso, Dk. 88 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR: Cardoso (Yukatel Kayserispor) Serkan, Gürcan (Aksaray Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, 4-0'lık sonuçla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri / Merkez İlyas KAPLAN
2021-12-30 17:19:03
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