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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz

DHA

Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz


KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer 12 Ocak'ta açılıyor. Afrika Kupası müsabakaları için milli takıma giden isim var. Sakatlıkları devam eden futbolcularımız var. Takımımızın bu olumsuzluklardan başarılı çıkması gerekiyor" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Karaman, "Sivasspor galibiyeti ile sezonun ilk yarısını tamamlamıştık. Kupada da 3 tur atlayarak son 16 takım arasına kaldık. Artık kupayı unuttuk, çünkü 9 Ocak'ta Altay ile karşılaşacağız. Bu zamana kadar Yılbaşı var, devre arası ve yabancı oyuncuların kendilerine göre bayramı var. Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer 12 Ocak'ta açılıyor. Afrika Kupası müsabakaları için milli takıma giden isim var. Sakatlıkları devam eden futbolcularımız var. Takımımızın bu olumsuzluklardan başarılı çıkması gerekiyor. Yönetimi zor günler bekliyor. Bir taraftan transfer görüşmeleri diğer taraftan kulübün hali hazırdaki ekonomik durumu, zor işler, kolay değil. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Yeni senenin tüm insanlığa daha sağlıklı pandemiden kurtulacağımız bir sene diliyorum" diye konuştu.
"NOKTA TRANSFER VE BİLDİK OYUNCU GEREKİYOR"
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Hikmet Karaman, "Bu konuda nokta transfer ve bildik oyuncu gerekiyor. İttifak Holding Konyaspor'a, Aytemiz Alanyaspor'a, Atakaş Hatayspor'a bakın; takımın gövdesi korunuyor. Birkaç giden oluyor, onların üstünde isimler alınıyor. Bizde 3 senedir 15-20 futbolcu gidip gelmiş. Günah, ekonomik açıdan yazık. Takımı nasıl geliştireceksin. Bugün 7-8 Türk oyuncuyla oynadık. Beklenti büyük ama karşısında da bir üretim olması gerekiyor. Yoksa hem taraftar hem medya eleştirisel bakıyor. Bu nedenle diyorum ki, bildik oyuncu nokta transfer. Yüksel meblağlı oyuncu aldığında kamuoyunun beklentisi çok oluyor. Düşük meblağda aldığın zaman beklenti de az oluyor" açıklamalarında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hikmet Karaman'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-30 21:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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