Futbolda şike davasının firari şüphelisi Kayseri'de yakalandı

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KAYSERİ, (DHA)FETÖ/PDY'nin 'futbolda şike' sürecini başlattığı gerekçesiyle yargılandığı davada çeşitli suçlardan 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenen ihraç polis memuru firari Lokman Yanık, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen ihraç polis memuru Lokman Yanık'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesinde bir evde saklanan Lokman Yanık, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Lokman Yanık'ın, 2011 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. Yanık hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-12-30 22:37:19



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