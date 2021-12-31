Erciyes Esen Makina ‘en centilmen takım’ seçildi

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Erciyes Esen Makinaspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından Süper Amatör Küme’nin en centilmen takımı seçildi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makinaspor ligin ilkyarısında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 23 puanla tamamladı. Kayseri ASKF ile Futbol İl temsilciliği üyeleri tarafından ilk yarının en centilmen takımı seçilen Erciyes Esen Makinaspor’a plaket verildi. En centilmen takım ödülünü ASKF Başkanı Mutu Önal ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen ile antrenör Emrah Çıtak’a verdi.

Erciyes Esen Makinaspor Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, en centilmen takım seçilmelerinden dolayı teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.