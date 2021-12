Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ilçe ziyaretleri kapsamında, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarlarıyla yılın son değerlendirme toplantısını Melikgazi’de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Gönüllerde yer etmek için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanı ile ağabey, kardeş diyaloğu içerisinde sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

İlçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ve muhtarlarla, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi’de muhtarlar ile buluştu. Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen yılın son yatırım değerlendirme toplantısında ilçedeki 58 mahalle muhtarın talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile KASKİ, KCETAŞ, Türk Telekom yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlara seslenen ve 2022 yılını tebrik eden Büyükkılıç, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak şunları söyledi;

“Bir yılı daha geride bıraktık. Sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diyerek 2022 yılınızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan her zamanki talimatı ile ‘mazeret üretmeyin, hizmet üretin’ ifadeleri ana ilkemiz oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, yine bir ana ilkemiz de bu. Ötekileştirmeyin, ayrıştırmayın, ideolojik olarak yaklaşmayın, hizmet belediyeciliğini esas alın talimatları ile gönüllerde yer etmek için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanı ile bir ağabeykardeş diyaloğu içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Tabi ki işin Ankara boyutunu da göz ardı etmeden milletvekillerimizle, bakanlarımızla dayanışma içerisinde bu şehrimize uyum kültürü ile bizi seven, seçen o güveni veren sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz.”

Muhtarların talep ve beklentilerini öğrendiği toplantıda Büyükkılıç, muhtarların çok önemli bir hizmeti vermekte olduklarının altını çizerek; “Sizler bizim mahallerimizdeki adeta sesimizsiniz. Eksiklerimizi bizlere ileten dostlarımızsınız. Bu açıdan da sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz birebir o mahallelerde bulunan canlarımız olarak bizim için çok önemli bir hizmeti vermekte olduğunuzun biz farkındayız. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Toplantıda konuşan ve muhtarları sinir ucu olarak niteleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, “Bu buluşmalar değerlendirmeler son derece önemli. Muhtarlarımız adeta sinir uçları, seçilmiş sinir uçları. İhtiyaçlar anlamında da belediye başkanlarımızın elbette her şeyden bilgisi var ama muhtarlarımızla olan bu irtibat son derece önemli. Planlanması, programlanması anlamında yapılacak işler, taleplerin dile getirilmesi anlamında son derece önemli” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibiyle birlikte 58 mahallemiz ve muhtarlarımızla ilgili inşallah toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekilimize, ilçe başkanımıza ve muhtarlarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de, mahallelerle ile ilgili her sorunla ilgilenildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

