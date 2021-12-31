(ÖZEL) Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri),(DHA) Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Sılanur (14) ve Sude Seksenlik (15) kardeşler, halterde Türkiye Şampiyonası'na evlerinin bahçesine kurdukları kütük ve otomobil lastiğini kaldırarak hazırlanıyor. Okullararası düzenlenen il şampiyonasında 64 kilo ve 103 kiloda birinci olan kardeşler, "En büyük hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Sılanur ve Sude Seksenlik kardeşler, olimpiyatlardan etkilenerek 3 yıl önce halter sporu yapmaya başladı. Geçen süreçte Kayseri'de düzenlenen yarışlara katılan sorcular il birincilikleri elde etti. İki kız kardeş yarışmalara müstakil evlerinin bahçesine kurdukları kütük ve otomobil lastiklerini kaldırarak hazırlanıyorlar. Kız kardeşlere en büyük desteği ise anneleri Suzan Mamak veriyor. Her gün kızlarının antrenmanı esnasında başında bekleyen anne Mamak, çocuklarının başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. İlçedeki spor salonunda da Ahmet Yalçın Danacı yönetiminde çalışmalarını sürdüren kardeşler, bu yıl kentte düzenlenen Okullararası Halter Şampiyonası'nda da birinci oldu. 64 kiloda yarışmaya katılan Sılanur Seksenlik 83 kilo kaldırarak birinci, 76 kiloda yarışmaya katılan Sude ise 103 kilo kaldırarak madalyaya uzandı. Hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyleyen Sılanur Seksenlik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyorum. Kardeşimle birlikte halter sporuna gönül verdik. Okullararası şampiyonada il birinciliğim var. Şimdi de Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedeflerimiz büyük. Başarıya ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sude Seksenlik ise "İmamhatip Lisesi'nde eğitim görüyorum. Halterde iki defa il birinciliğim var. Şubat ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Buradanda başarılı döneceğiz. En büyük hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İki kız kardeşin ağırlık çalışması

-İki kız kardeş ile röportaj

-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-12-31 10:28:32



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