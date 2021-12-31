'Futbolda şike' davasının firari şüphelisi adliyede

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İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)FETÖ/PDY'nin 'futbolda şike' sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli suçlardan hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenen ve Kayseri'de yakalanan eski polis memuru Lokman Yanık, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen, meslekten ihraç polis memuru Lokman Yanık için harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'ndeki adreste saklanan Yanık'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanık, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Lokman Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Yanık için 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-31 11:45:43



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