Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu. Mahallenin ihbarı üzerine gelen ekiplerce yakalanan köpek, bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, önce araçlara ardından bazı vatandaşlara doğru koştu. Tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı. Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı. Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-31 11:48:45



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