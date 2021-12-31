Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu

DHA

Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu. Mahallenin ihbarı üzerine gelen ekiplerce yakalanan köpek, bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, önce araçlara ardından bazı vatandaşlara doğru koştu. Tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı. Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı. Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-31 11:48:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta başıboş gezen pitbul yakalanarak, barınağa teslim edildi
YEREL HABERLER Sokakta başıboş gezen pitbul yakalanarak, barınağa ...
'Futbolda şike' davasının firari şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER 'Futbolda şike' davasının firari şüphelisi adliyede
(ÖZEL) Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle ...
Büyükkılıç’tan öğrencilere su parası müjdesi Başkan Büyükkılıç: “Öğrencilerimize katkıda bulunmak için çalışmalar yapıyoruz” “Tarım, hayvancılık ve eğitim alanında daha fazla proje üreteceğiz”
YEREL HABERLER Büyükkılıç’tan öğrencilere su parası müjdesi Başkan ...
Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ...
Kayserispor tatile çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor tatile çıktı
Erciyes Esen Makina ‘en centilmen takım’ seçildi
YEREL HABERLER Erciyes Esen Makina ‘en centilmen takım’ seçildi
Kayserispor son 16 takım arasında
YEREL HABERLER Kayserispor son 16 takım arasında
Hikmet Karaman transfer istedi
YEREL HABERLER Hikmet Karaman transfer istedi
Talasgücü Belediyespor 1 kırmızı, 28 sarı kartı gördü
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 1 kırmızı, 28 sarı kartı gördü
Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı En golcü isim ise Muhammet Özdemir oldu
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı En ...
Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla ...
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla anne ve kızı yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla anne ve kızı ...
Futbolda şike davasının firari şüphelisi Kayseri'de yakalandı
YEREL HABERLER Futbolda şike davasının firari şüphelisi Kayseri'de ...
Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir ...
Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ihraç polis yakalandı
YEREL HABERLER Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme ...
Hikmet Karaman: “Hep birlikte sağlıklı başlangıçlar yapmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Hep birlikte sağlıklı başlangıçlar ...
Cüneyt Biçer: “Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik”
YEREL HABERLER Cüneyt Biçer: “Oyunun birçok bölümünde ...
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor: 4-0
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor: 4-0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - 68 Aksaray Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - 68 Aksaray ...
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un maçını tribünden izledi
YEREL HABERLER Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un maçını ...
Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı
Tekden öğrencilerinden kardeş okul için hayır panayırı
YEREL HABERLER Tekden öğrencilerinden kardeş okul için hayır ...
Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.