Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede



Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 gün önce terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 3´ü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'ın olası eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ içinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Irak ile Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı; çok sayıda dijital materyale de el koydu. Emniyette sorgulanan 5 şüpheliden 3´ü, bugün Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-12-31 12:24:56



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