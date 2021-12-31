Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), tedavi gördüğü hastanede 2 sonra yaşamını yitirdi.

lay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Duran Gültekin, yolda yürürken yanından otomobille geçen otomobilden pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gültekin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Duran Gültekin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Gültekin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-31 13:56:30



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