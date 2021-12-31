Başkan Çopuroğlu'ndan yeni yıl mesajı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yeni yıl mesajında; 2022 yılının ülkemize hayırlar getirmesini temennisinde bulunarak, Cumhur ittifakı ile yeni yılda da yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "2021 yılı bildiğiniz üzere Cod 19 pandemisine rağmen iktidarımızın aldığı istikrarlı ve kararlı adımlar sayesinde en az zararla atlattık. Geride bıraktığımız yılda tüm dünyayı sarsan krizlere, doğal afetlere ve koronavirüs salgınına rağmen yaşadığımız her olayda birbirimize daha çok kenetlendik. Zillet ittifakının tüm iftira ve olumsuz yaklaşımlarına rağmen AK Parti iktidarı, aldığı tüm olumlu kararlarla yoluna devam etmeyi sürdürmüştür. Geleceğe umut ve güvenle baktığımız ülkemizde, milletimizden aldığımız güçle 2021 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dimdik ayakta durmayı başardık ve bundan sonrada başaracağız. Birileri, gerek ülkemiz gerekse ilimiz özelinde karalama kampanyalarına hız kesmeden devam ederken, bizler çıktığımız kutlu yolda milletimizden aldığımız güçle yılmadan, usanmadan milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalışacağız. Nasıl ki 15 Temmuz'da Türk milletine, Türk devletine kast etmek suretiyle darbe girişiminde bulundular, şimdide bizleri ekonomiyle yıkmaya ve yıldırmaya çalışsalar da, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla bertaraf olmuşlardır. Kim ne yaparsa yapsın, ülkemizin kalkınmasını güçlenmesini engelleyemeyeceklerdir. 2023 hedeflerimize sağlam bir iradeyle ulaşacağımıza inancım tamdır. Tüm teşkilatlarımızla birlikte şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor; 2022 yılının birlik beraberlik içinde sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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