Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yılbaşı denetimleri kapsamında Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timlerince yapılan çalışmalarda; V.A.'nın (48) üzerinde yapılan aramalarda 10 gram metemfetamin ile satışında kullanılan hassas terazi elde edildi.

V.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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