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Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

İHA

Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Cabbar; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek; ülkemizin her yerinde olduğu gibi Develi'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.

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