Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Cabbar; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek; ülkemizin her yerinde olduğu gibi Develi'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.

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