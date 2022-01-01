Lokantacılar ve Pastacılar Odası Genel Kurula gidecek

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Olağan Genel Kurulu 29 Ocak'ta yapılacak.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi Günü yapılacak. Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda yapılacak olan kurul saat: 10.00'da başlayacak. Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 5 Şubat Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.