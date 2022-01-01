Fırıncılar Odası Genel Kurula gidecek

Büyük ikramiye ve amorti belli oldu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak tarihinde yapılacak.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak Perşembe günü yapılacak. Kayseri Kültür Merkezi'nde yapılacak olan genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 19 Ocak Çarşamba günü aynı saatte yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.